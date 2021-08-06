黃妍（Cath）最近有不少新動作，除了有新歌《輕盈》，又相隔兩年推出專輯《九道痕跡》，還有將於本月27日舉行第二個個人騷《黃妍Cath Wong 2021音樂會》。Cath 近期為了宣傳和做準備很忙，但忙得開心，因疫情下能開騷機會實在難得，她更希望大家能像她早前看莫文蔚演唱會時一樣，盡量抒發抑壓的情緒，就算喊到抽搐亦不緊要。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：Alan So @ the attic化妝：Jessica Chan 服裝：Dorothy Lau @ GTDL Creative新歌《輕盈》是Cath送給逆境下的大家，「個世界好沉重，好多嘢唔係好輕易解決到，有好多方法應對呢啲困境，你可以選擇同佢一齊消極，但我唔會，呢個唔係我性格，我會選擇輕盈啲自在啲嘅態度去應對。」而專輯《九道痕跡》她會形容是另一個她，「呢隻碟係將我唔同面向放咗入去，所有嘢係好切身，每首歌某程度上係用我生活發生嘅事去寫，而文字對我嚟講好重要，因為我有每天寫日記習慣，已經寫咗5年，我就搵番邊篇可以for邊首歌，所以呢度（專輯）會有10篇，講番我創作靈感來源，好似《刮骨》係寫個friend失戀故事，我都有放番嗰篇日記落去。」一生以音樂為伴有過19年舉行《黃妍說音樂會》經驗，Cath想好好享受這次音樂會跟歌迷的聚會，所以專登提早做準備，而且在疫下能夠開騷更加要珍惜。開騷難睇騷亦難，所以當Cath做觀眾時亦忍不住情緒決提，「最近睇莫文蔚個騷我睇咗兩場，都喊到癲咗，我唔知點解我會喊到抽搐，我係同Phil（林奕匡）一齊坐，佢仲拍我話『唔好咁啦你！』」Cath都期望入場看她音樂會的歌迷，都可以好像她一樣盡情釋放情緒，「如果大家入嚟睇想喊就喊啦！我覺得係一個情緒嘅出口，喊雖然好似好醜怪，但係唔使覺得醜怪，因為又冇傷害到人，你覺得舒服咗就得，喊到都好，變麻木就好恐怖。」既然Cath這樣欣賞莫文蔚，會否也想到那個年紀依然mu4音樂，「我希望係，我o依家生活絕大部份時間都係同音樂有關，我就一路做睇行到幾遠就幾遠，但呢個世界有好多嘢都話唔埋。」