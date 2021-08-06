鄺美雲（Cally）最近再有新書《雲觀大地》推出，該書將《東周刊》同名專欄輯錄成作品，她希望著作可以令大家更了解中國國情，成為中港間的橋樑。為了宣傳新書，早前Cally還首度做網上直播，大讚好玩，有機會都想再試，她大談最近也成為奧運粉絲，每日都會追着看相當肉緊。撰文：杜淑霞Cally新書分為四個部份，包括：「家國情懷」、「中國魅力」、「疫下有情」及「文化共融」，她希望透過文章可以令讀者更了解中國，「希望透過呢本書畀讀者更加了解國家發展，我哋香港嘅發展，我哋最重要說好香港故事，說好中國故事，畀人更加了解，我覺得多溝通多了解，透過我哋唔同嘅媒體，一啲文章又好，一啲電視節目又好，或者一啲網上嘅節目，去了解我哋國家嘅發展，大家可以投入落去，有多啲嘅互動，希望做好一個橋樑嘅作用。」為了宣傳新書，日前Cally抽空到《東周娛樂直播天地》做網上直播，原來這才是她的第一次開Live，「疫情下好多會議喺網上開，但係做facebook Live我係第一次做。我其實都有睇一啲朋友開Live，都係個大趨勢，又唔使太拘謹，好似我頭先想行開飲啖水都得喎！做電視又唔係咁適合，但呢個形式好自由，Live興真實嘅一面，同埋啲朋水都係想睇你更加真我嘅一面囉！我覺得都係一種交流，不過我有個問題，我見好多朋友即刻攞個手機喺度答問題，但係我幾老花眼，呢方面會比較慢。（有機會想再試做Live？）我希望呀！我都可以進步，同個社會接軌，要跟得上。」講到最近全球熱話的奧運，Cally亦是粉絲會追着睇，「好好睇，好鍾意睇！覺得好刺激好緊張，尤其是打到啲關鍵波嘅時候。睇羽毛球混雙入四強，真係打得太好睇，乒乓球又好睇，仲有跳水雙人跳到好似一個人咁，倒影一樣，你諗吓運動員本身落咗幾多努力，真係要有好好嘅意志、鬥志，嗰個信心毅力，好值得我哋學習，專注做好一件事好令人敬仰。好似何詩蓓得銀牌，真係好振奮，希望我哋香港隊加油！攞多啲獎牌返嚟，同中國隊一齊攞多啲金銀銅牌！」