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推出新書《雲觀大地》 ﻿鄺美雲﻿﻿望著作成中港橋樑﻿

2021-08-06 列印
■Cally希望新書《雲觀大地》可以令大家更了解中國國情，成為中港間的橋樑。
■Cally新書《雲觀大地》由她在《東周刊》同名專欄輯錄而成。
■ 日前Cally抽空到《東周娛樂直播天地》做網上直播，接受《東周刊》副社長黃庭桄訪問。
■「中國魅力」—Cally到大灣區橫琴新區，發現在很多匠心獨具的建築與城巿和諧共存。
■「家國情懷」—19年Cally到北京參加慶祝中華人民共和國成立七十周年的閱兵儀式和民眾巡遊活動。
■「疫下有情」—Cally在疫情下不能與朋友相聚，趁機練習書法。
■「文化共融」—18年Cally在珠海斗門文體交流活動上，與同是斗門鄉親的香港乒乓球女隊主教練李靜一起打球。
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　　鄺美雲（Cally）最近再有新書《雲觀大地》推出，該書將《東周刊》同名專欄輯錄成作品，她希望著作可以令大家更了解中國國情，成為中港間的橋樑。為了宣傳新書，早前Cally還首度做網上直播，大讚好玩，有機會都想再試，她大談最近也成為奧運粉絲，每日都會追着看相當肉緊。　　

撰文：杜淑霞



　　Cally新書分為四個部份，包括：「家國情懷」、「中國魅力」、「疫下有情」及「文化共融」，她希望透過文章可以令讀者更了解中國，「希望透過呢本書畀讀者更加了解國家發展，我哋香港嘅發展，我哋最重要說好香港故事，說好中國故事，畀人更加了解，我覺得多溝通多了解，透過我哋唔同嘅媒體，一啲文章又好，一啲電視節目又好，或者一啲網上嘅節目，去了解我哋國家嘅發展，大家可以投入落去，有多啲嘅互動，希望做好一個橋樑嘅作用。」

　　為了宣傳新書，日前Cally抽空到《東周娛樂直播天地》做網上直播，原來這才是她的第一次開Live，「疫情下好多會議喺網上開，但係做facebook Live我係第一次做。我其實都有睇一啲朋友開Live，都係個大趨勢，又唔使太拘謹，好似我頭先想行開飲啖水都得喎！做電視又唔係咁適合，但呢個形式好自由，Live興真實嘅一面，同埋啲朋水都係想睇你更加真我嘅一面囉！我覺得都係一種交流，不過我有個問題，我見好多朋友即刻攞個手機喺度答問題，但係我幾老花眼，呢方面會比較慢。（有機會想再試做Live？）我希望呀！我都可以進步，同個社會接軌，要跟得上。」

　　講到最近全球熱話的奧運，Cally亦是粉絲會追着睇，「好好睇，好鍾意睇！覺得好刺激好緊張，尤其是打到啲關鍵波嘅時候。睇羽毛球混雙入四強，真係打得太好睇，乒乓球又好睇，仲有跳水雙人跳到好似一個人咁，倒影一樣，你諗吓運動員本身落咗幾多努力，真係要有好好嘅意志、鬥志，嗰個信心毅力，好值得我哋學習，專注做好一件事好令人敬仰。好似何詩蓓得銀牌，真係好振奮，希望我哋香港隊加油！攞多啲獎牌返嚟，同中國隊一齊攞多啲金銀銅牌！」

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