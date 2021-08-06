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吳君如美食回報盧海鵬撐新戲

2021-08-06 列印
■吳君如（後排中）在首映禮上，喜獲盧海鵬（後排右五）等為她補祝生日。
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　　吳君如、蘇樺偉、梁仲恆和盧海鵬等，前晚均有出席新片《媽媽的神奇小子》慈善首映禮，眾人為君如送上蛋糕補祝56歲生辰。

　　君如笑言，日前生日正日與家人一起慶祝，老父夏春秋做足防疫措施睇首映禮應該沒問題，她亦有信心該片受歡迎，因謝票時聽到很多人感動到喊，又說戲中幾位兒子同場：「好似三代同堂，最感動是當年藝員訓練班同學專登入場支持。」



　　而客串演出的盧海鵬要山長水遠到廣州拍攝，為答謝對方，吳君如不停請吃他美食！

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