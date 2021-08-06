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戴祖儀拒原諒出軌前度

2021-08-06 列印
■戴祖儀與涂毓麟齊錄影《勁歌》。
■梁詠琪和Eric Kwok老友鬼鬼。
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　　戴祖儀和涂毓麟前晚為《勁歌金曲》，錄影奪冠合唱歌曲《我們再不講再見》。該曲內容講分手後復合，他們均自認灑脫不會吃「回頭草」。戴祖儀強調不會原諒有「小三」的前度，而涂毓麟則說若被「派帽」也可和前度做回朋友。問到他們會否有發展機會？涂笑言：「真係倒抽一口涼氣！」戴就說和對方很夾卻欠缺愛情火花。

　　同場還有梁詠琪（GiGi）及Eric Kwok，GiGi笑言適逢何詩蓓在東奧為港爭光，她就藉此極力游說女兒學游泳呢！



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