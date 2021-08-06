  • 2021年8月6日 星期五
  • 28º
  • 92%
熱門： 東京奧運女子乒乓李靜李慧詩劉慕裳

日報新聞 > 娛樂

Rihanna擁132億港元　膺全球最有錢女音樂人

2021-08-06 列印
■最富有女音樂人Rihanna身家估計有17億美元。
■奧花雲費身家逾200億港元成為全球最富有女藝人。
Previous Next

　　財經雜誌《福布斯》昨公佈美國樂壇天后Rihanna以17億美元（約132億港元）身家，榮登全球最富有女音樂人榜首，並僅次名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）成全球富有女藝人亞軍。

　　Rihanna的大部份收入並非來自音樂事業，而是其擁有50%股權的個人化妝品牌，估計價值14億美元（約109億港元），最近她亦準備推出香水；其內衣品牌市值亦有10億美元（約77.5億港元）。Rihanna近年專注搞個人品牌，已有5年未出碟，不少Fans都希望她出新歌，上月她被拍到跟歌手男友A$AP Rocky拍MV，並暗示將有新作。圖：網上圖片



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd