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[email protected]不適確診新冠停工

2021-08-06 列印
■Xiumin不幸中招即時暫停所有工作。
■EXO其他成員已進行病毒檢查並自我隔離等候結果。
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　　韓國男團EXO成員Xiumin昨日確診，雖然上月底曾接受新冠病毒檢測呈陰性，但他前日因感不適，再進行PCR檢測證實染疫，並即時暫停所有工作，積極遵照防疫政策進行隔離。

　　Xiumin所屬的經理人公司SM娛樂表示：「Xiumin因不適症狀，前一日再接受檢測被診斷出感染。」公司承諾會優先考慮藝人的健康及安全，並為令大眾擔心感到抱歉。Xiumin確診後，進行病毒檢查的隊友及工作人員正在家自我隔離及等候結果，而與Xiumin在音樂劇《Hadestown》合作的相關人員，將接受病毒檢測。



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