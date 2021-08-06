20位候選港姐昨日進行限時尋寶活動，由陳聖瑜、陳懿德、張嘉倩、戴佳敏及葉靖儀的小隊勝出，共獲得5000元禮券。陳聖瑜透露會將平分得到的1000元禮券買廚具，皆因參選期間想親自炮製健康菜式Keep Fit，更自爆最重視皮膚質素，試過豪買數千元一盒的高級護膚品，最大開支則是到美容院做Facial，她說：「寧願少買衫及鞋子，也要保持膚質，現在除了每日敷mask，也訂了時間表按時食維他命及健康補充劑等，也有跟偏方每日飲蜜糖檸檬水呢！」同樣白滑的戴佳敏更是誇張，每日早晚敷mask保濕，笑認最大支出是買面膜，但不會刻意買昂貴面膜，精打細算！而梁凱晴表示參選港姐後支出增加，因要買衫及搭車，幸好有政府消費券補貼。