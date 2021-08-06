睹港隊奪女乒團體銅牌　 陳展鵬毛管戙激動爆喊

陳展鵬、炎明熹（Gigi）及霍啟剛等昨日出席「齊撐香港運動員」活動，展鵬是前港隊乒乓球手，對於香港隊於女子乒乓球團體賽勇奪奧運銅牌，他表示看到她們獲勝一刻感動落淚，「看最後一刻自己係咁喊，毛管起晒，因為自己曾是乒乓球運動員，她們去到這個水平真是很難。今年奧運香港隊好犀利，沒獎的運動員也是頂尖，看他們比賽也引以為榮。」談到乒乓教練李靜指導戰術時疑似爆粗，問當時其教練可有試過激動爆粗？他說當年其教練與他同是福建人，沒被對方責罵過，自己17歲已退隊，實力不算太好。不少藝人有留意這場賽事，麥明詩自嘲認親認戚，表示與球手蘇慧音、李皓晴同讀拔萃女書院；方力申遠赴東京採訪奧運，他留言：「恭喜銅牌得主，香港勁揪！」同場的Gigi表示頻頻出活動，只要分配好時間、排練下星期的聲夢演唱會是沒問題的，Gigi稱騷前沒有減少食量，但大家都說她瘦了，而戒食煎炸食物是因為面上仍生瘡，或者是壓力瘡。