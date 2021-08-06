AL陳柏宇阮兆祥跟佢學唱歌 30歲 Guddy教Edan 撇甩鄉音

歌手就算幾有天份，有時都要靠背後高人幫手，先可以好好發揮，令到大家聽到靚歌。《頭條日報》就發現近年樂壇有個急速冒起歌唱老師Guddy（陳傑龍），雖然年紀輕輕只得30歲的，但學生由出名唱得的阮兆祥、羅敏莊、小肥和陳柏宇，到當時得令的MIRROR成員Anson Lo（AL）、Edan、Stanley同Jeremy等等。Guddy能夠被歌手熱捧，背後音樂實力有幾勁呢？Guddy又點品評呢班歌手學生唱歌水平呢？想知《頭條》就為大家搵答案啦！撰文；杜杜 攝影：梁志明Guddy曾在中文大學音樂系修讀聲樂，遇上啟蒙老師葉葆菁後，發覺音樂巿場好闊，除了古典樂外，流行曲和無伴奏合唱等對聲音需求都好大，於是連流行曲和舞台劇唱法都去學。他大學畢業後當了兩年中學老師，「家長見到我教合唱團，出面又有表演，開始搵我教小朋友，就係嗰兩年開始萌生教唱歌念頭。」他毅然辭職，教了一年playgroup儲錢再到美國修讀很流行的音樂課程「Speech Level Singing」，完成後返港正式開展教學工作。不過最初未有娛樂圈學生，直到同屆大學同學、指揮家劉卓熙介紹了歌手秦馨敏（Emily），「期間佢聲音有轉變，佢同時喺陳輝陽個女聲合唱團，跟住一個接一個到小肥，就變到咁多啦！」小肥唱歌感情真摰小肥是Guddy教的首個有知名度歌手，他大讚小肥唱歌感情真摰，不會只顧技巧，「佢聲質好大份，能夠用力量去彌補高音域嗰啲問題，而且佢假聲好響，但點樣用真聲繼續上去，令到發音可以好正常同穩定就需要多啲時間，好似大隻佬去跳芭蕾舞，拉筋要好長時間。」陳柏宇最勤力學生陳柏宇每周至少上一次Guddy堂，而且好有要求及獨特見解，「佢發覺有啲歌嘅音域好難到達，或者聲質唔滿意就問我點解，佢好多諗法亦會問到好細。佢高音上嘅問題源自喉頭位置，好影響發聲健康，可能唱少少好容易會攰，或者冇咗某啲音域。初頭不斷練佢都有啲唔慣，但好開心，佢話呢幾次Live開始覺得身體上有啲唔同。」鐵嗓子羅敏莊羅敏莊因為音樂劇《我們的音樂》而搵Guddy教，「當中有首歌叫《大海歌》超出咗佢音域，佢一直以為自己屬於好低音，其實佢唔係咁低仲有好多音域冇試。佢從來冇練過啲肌肉，練咗之後佢話『唱到《領悟》好多高音好正』，佢好有天份，畀樣嘢佢練好快見效，所以我叫佢鐵嗓子，因為冇乜嘢唱唔到。」阮兆祥想搣甩80年代腔阮兆祥是Guddy唱歌經驗最豐富學生，「佢想打破一啲固有唱歌習慣，佢唔想尾音好似好80年代，我解釋畀佢聽唔係淨係尾音，係成個聲音嘅本質，你能唔能夠駕馭以前未試過嘅音域，張惠妹係個好例子，佢唱歌方法冇變，只係咬字放嘅聲音喺一定美感上轉變，佢聽到就明白。」AL有powerful低音Guddy由AL《WARRIOR》開始幫手，發現AL未被發掘的優點是低音，「佢有一把好靚嘅低音，只不過無可能一首跳舞嘅歌一粒高音都冇，所以要迫去唱一啲佢音域上難少少嘅曲目，唔係唱唔到，係要長時間令佢穩定。我期待佢呢個咁靚嘅低音將來點樣發揮，唔知佢有咩火花發出嚟，佢把聲成熟得嚟好有感染，香港歌手好少有，加埋中音可以好powerful！」Edan鄉音累事Guddy眼中Edan有才華亦是個謙卑用心好學生，「你講嘅嘢佢會認真咁思考去練，錄《E先生》時我未教佢，佢Live唱呢首歌覺得唔係好順，我哋練習就唱到，不過咬字真係呢！哈哈！佢第三聲會變第六聲，同埋啲入聲，咬字絕對影響發聲系統，引致好多鼻音問題，喉頭又高，道氣用唔到塞住咗，高音又唔到，骨牌咁樣去。佢仲要自彈自唱，佢要駕馭一樣嘢，但係又要投入個樣要有表情，但係又有鄉音，全部jam埋一齊。」Stanley靚聲好厚好manStanley由參加《造星》開始大家覺得他唱唔到歌，但Guddy完全反對，「佢把聲好靚，佢把中高男聲好厚好man，現役歌手好少，個個都飆高音，佢唔係冇高音，只係唔會飄咗上去，佢又唔係對音樂冇睇法，佢需要繼續強健聲帶肌肉，亦需要去學點樣用一個唔嗌嘅情況上到高音，搵到最舒服最好聽嘅音域。」Jeremy要改壞習慣Guddy認為Jeremy聲音肌理上面有壞習慣，又鍾意狂爆高音，「佢係渾圓嘅聲，一直以嚟專注高音發展，冇諗過中低音鞏固咗，高音會更好，同埋會搵到自己最靚嘅音域。佢呢排穩定啲上堂嘅時候聲音真係圓番，我覺得大家可以拭目以待，佢啱Rock and Roll嘅嘢，快歌會做得好。」