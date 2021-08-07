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陳聖瑜懶理對手家底 王嫿嫿唔認係有錢女

2021-08-07 列印
■王嫿嫿感謝父母多年來支持。
■陳聖瑜（左）和關楓馨齊受訪。
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　　應屆候選港姐昨到健身中心進行特訓，王嘉慧和戴佳敏分別獲封「健美體態佳麗」及「健康活力佳麗」。

　　王嫿嫿和戴佳敏早前被指是「有錢女」，戴否認住複式豪宅，「司機」其實是她的爸爸，並自認是慳妹月使4000元。王嫿嫿則指經營超巿的父母已退休，自覺不算有錢女，但感謝父母多年來財政上支援求學及選美，故有機會做兼職賺錢便會給家用回饋父母。陳聖瑜及關楓馨均說佳麗們鮮談家事，不清楚戴、王家底，亦不擔心會因而影響賽果。



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