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ATV阿儀珍惜機會不怕苦

2021-08-07 列印
■阿儀由經理人陪同受訪。
■阿雪和陳國峰主演新片心情緊張。
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　　孫慧雪、陳國峰和薛影儀等，昨日齊出席合作新戲《愛．還記得》開鏡儀式，未能入圍亞姐的阿儀獲亞視（ATV）簽約及安排拍戲，她坦言未知戲中演甚麼角色和酬勞，不緊張亦不怕辛苦，不介意酬勞多少的她認為「最重要是有機會」，平時則多會看無線（TVB）的劇集。



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