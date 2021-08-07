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「桃草」隊長百田夏菜子確診

2021-08-07 列印
■百田夏菜子確診後已停工。資料圖片
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　　日本疫情告急，確診數字屢創新高，多位藝人先後中招，人氣四人女子組「桃色四葉草（桃草）的27歲隊長百田夏菜子，昨日亦宣佈確診新冠要休養！百田有發燒及疲倦等症狀，桃草其餘成員及工作人員亦會依醫療機構指示行動。

　　另外，AKB48昨日宣佈，17歲成員福留光帆亦告確診，令AKB群組感染已達11人！



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