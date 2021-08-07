《不Chok》女想拍劇做賤女人 32B溫穎琦心儀Alton 拍牀戲𦧲飯應

宇宙天團ERROR的多女MV《我們不Chok》上架不足1個月，已累積超過72萬Views，MV中邀得ViuTV節目《最後一屆口罩小姐》5位參賽者演出，尾聲站在阿Dee身旁的養眼Deep V女，正是肥仔Team、外號為「服務員」的溫穎琦（Ollie）！擁32B的人氣直播主Ollie樣靚聲甜，男神是「MIRROR遺珠」Alton（王智德），她開到口想跟對方拍劇做對歡喜冤家，再問會否想跟Alton更進一步拍牀戲時，仲即High爆𦧲飯應：「OKOK！嚟呀嚟呀！」飢渴樣出晒嚟！撰文：黎寶倫攝影：張詠森身形嬌小的溫穎琦將於9月在《培生擂台：無敵杯We Are Champs》，對戰好姊妹、選美真人騷《造美人》的Kathy（張育玲），她笑稱會將平日的恩怨情仇搬上擂台，「我唔係為獎金，係為榮耀，幫大家打扁Kathy，哈哈！」此拳賽由百億富三代鍾培生主辦，笑問會否盼釣金龜？Ollie即笑指對方並非佢杯茶，有錢也不是擇偶首要條件：「完全冇諗過！（對佢冇興趣？）可以咁講，我係要講感覺，同埋我有特別癖好，好鍾意啲好瘦、『吸毒樣』嘅男仔，即係顴骨好高、塊面凹凹哋。（車保羅？）唔係，哈哈，我鍾意KLAU（劉瑞祈）嗰啲樣。」對於鍾培生自爆性慾強，試過18日內性交50多次，可會因需求大而卻步？她說：「太辛苦喇。佢性格過份自信，唔係我Type囉，我鍾意內斂嘅男仔。」想做賤女人17LIVE主播出身、曾拍過《轉機 ON AIR》的Ollie深知歌手夢難圓，她直言也恨拍劇，以另一方式去演繹藝術和表達情感，「我想演同自己性格完全唔同嘅角色，例如好Bitchy、好賤，即係喺你面前好關心你，喺你背後就講你是非、跣你，宮廷劇勾心鬥角咁，好想做嗰啲嘴臉。」那麼想跟ERROR再合作嗎？Ollie卻一臉勉強地笑道：「可以合作吓嘅……但都好想試吓其他人，例如MIRROR啦，其實我幾鍾意Alton，好得意呀！佢感覺好內斂、怕醜，但其實好搞笑，Edan（呂爵安）我都鍾意，佢喺《全民造星》總決賽拉小提琴好令人眼前一亮。」拒拍三級片稍後於真人騷作性感演出的Ollie，坦言要於幕前着三點式兼挑逗對手，接Job時也有點掙扎，但可以讓觀眾看到自己另一面，最終Ollie都決定放開一搏。被問到會否挑戰牀戲？她反問：「對手係邊個先？（Alton！）OKOK！哈哈！一步一步嚟啦，我覺得錫同親密戲都可以試。」作為新人的Ollie乜都想試，但表示絕不接拍三級片。