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《不Chok》女想拍劇做賤女人 32B溫穎琦心儀Alton 拍牀戲𦧲飯應

2021-08-07 列印
「服務員」Ollie 生日：1987年1月4日 三圍：32B、24.5、33 身高：164cm 體重：47kg
MIRROR遺珠 ■Ollie認為大隻幽默的Alton是MIRROR中的遺珠，並讚對方又正又可愛。
養眼低胸 ■Ollie（右）早前獲邀為ERROR新歌《我們不Chok》MV演出，穿Deep V晒事業線的她好搶Fo。
激戰男神 ■一提Alton頓變飢渴小粉絲的Ollie，聞與男神拍肉搏即狂笑嗌好。
口罩小姐 ■以外號「服務員」參加ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐》的Ollie是肥仔Team一員。
唔黐筍盤 ■Ollie坦言對主辦《培生擂台》的百億富三代鍾培生（中）冇興趣，較喜歡內斂的「吸毒樣」男生。
被裁轉行 ■因疫情被裁員的Ollie曾以空姐身份為ViuTV清談節目《轉機 ON AIR》擔任主持。
備戰擂台 ■零武功底的Ollie將於下月踏上擂台，近日她也積極練拳備戰。
恨闖樂壇 ■Ollie雖對唱功有自信，但坦言踏入樂壇的門檻較高，故難圓夢。
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宇宙天團ERROR的多女MV《我們不Chok》上架不足1個月，已累積超過72萬Views，MV中邀得ViuTV節目《最後一屆口罩小姐》5位參賽者演出，尾聲站在阿Dee身旁的養眼Deep V女，正是肥仔Team、外號為「服務員」的溫穎琦（Ollie）！擁32B的人氣直播主Ollie樣靚聲甜，男神是「MIRROR遺珠」Alton（王智德），她開到口想跟對方拍劇做對歡喜冤家，再問會否想跟Alton更進一步拍牀戲時，仲即High爆𦧲飯應：「OKOK！嚟呀嚟呀！」飢渴樣出晒嚟！

撰文：黎寶倫



攝影：張詠森

身形嬌小的溫穎琦將於9月在《培生擂台：無敵杯We Are Champs》，對戰好姊妹、選美真人騷《造美人》的Kathy（張育玲），她笑稱會將平日的恩怨情仇搬上擂台，「我唔係為獎金，係為榮耀，幫大家打扁Kathy，哈哈！」此拳賽由百億富三代鍾培生主辦，笑問會否盼釣金龜？Ollie即笑指對方並非佢杯茶，有錢也不是擇偶首要條件：「完全冇諗過！（對佢冇興趣？）可以咁講，我係要講感覺，同埋我有特別癖好，好鍾意啲好瘦、『吸毒樣』嘅男仔，即係顴骨好高、塊面凹凹哋。（車保羅？）唔係，哈哈，我鍾意KLAU（劉瑞祈）嗰啲樣。」對於鍾培生自爆性慾強，試過18日內性交50多次，可會因需求大而卻步？她說：「太辛苦喇。佢性格過份自信，唔係我Type囉，我鍾意內斂嘅男仔。」

想做賤女人

  17LIVE主播出身、曾拍過《轉機 ON AIR》的Ollie深知歌手夢難圓，她直言也恨拍劇，以另一方式去演繹藝術和表達情感，「我想演同自己性格完全唔同嘅角色，例如好Bitchy、好賤，即係喺你面前好關心你，喺你背後就講你是非、跣你，宮廷劇勾心鬥角咁，好想做嗰啲嘴臉。」那麼想跟ERROR再合作嗎？Ollie卻一臉勉強地笑道：「可以合作吓嘅……但都好想試吓其他人，例如MIRROR啦，其實我幾鍾意Alton，好得意呀！佢感覺好內斂、怕醜，但其實好搞笑，Edan（呂爵安）我都鍾意，佢喺《全民造星》總決賽拉小提琴好令人眼前一亮。」

拒拍三級片

  稍後於真人騷作性感演出的Ollie，坦言要於幕前着三點式兼挑逗對手，接Job時也有點掙扎，但可以讓觀眾看到自己另一面，最終Ollie都決定放開一搏。被問到會否挑戰牀戲？她反問：「對手係邊個先？（Alton！）OKOK！哈哈！一步一步嚟啦，我覺得錫同親密戲都可以試。」作為新人的Ollie乜都想試，但表示絕不接拍三級片。
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