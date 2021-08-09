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李慧詩再奪奧運銅牌　藝人網上送祝賀

2021-08-09 列印
■麥明詩上載與李慧詩在里約奧運的合照，大讚她好勁。
■汪明荃在電視旁見證李慧詩奪銅獎。
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　　「牛下女車神」李慧詩昨日在東京奧運最後一日賽事中，奪得場地單車女子爭先賽銅牌，亦是她第二面奧運銅牌，今屆香港奧運代表隊歷史性首度奪得六面獎牌。

　　不少藝人都在電視前見證李慧詩攞牌過程，賽後更紛紛送上祝賀，包括汪明荃、袁文傑、余德丞、楊潮凱、梁嘉琪、洪永城、姚子羚及麥明詩等也上載照片恭喜對方，麥明詩亦上載2016年在里約奧運與李慧詩合照並留言：「……anyway重點係李慧詩真係超級勁！」而身在東京以主持人身分採訪的方力申（小方）也非常興奮，他在社交網上載在當地睇電視直播，當他看到李慧詩最終贏得銅牌時，忍不住大叫：「Yes Yes！She got it！」



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