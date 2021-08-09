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林家棟獲紐約亞洲電影節「亞洲之星」大獎

2021-08-09 列印
■林家棟拍片答謝紐約亞洲電影節。
■林家棟監製的《殺出個黃昏》口碑不俗。
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　　林家棟參與三部電影《殺出個黃昏》、《手捲煙》及《智齒》同時參展紐約亞洲電影節，其中《手》片成為電影節開幕電影，電影節官方日前宣佈頒發「亞洲之星」大獎予林家棟；許鞍華獲頒「終身成就獎」。

　　家棟因工作未能前往當地領獎，不過電影節已速遞獎座到他的辦公室，家棟拍片答謝：「多謝紐約亞洲電影節頒呢個獎畀我，直頭係飛過嚟畀我，其實我好想飛過去（紐約），但係冇辦法呀，我最開心係今次自己演出同監製嘅電影都喺電影節同觀眾見面，希望將來可以再做多啲更出色嘅電影畀觀眾。」



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