林家棟獲紐約亞洲電影節「亞洲之星」大獎

巴塞隆拿上周四宣佈和美斯「分手」後，後者周日首次公開露面，在巴塞隆拿主場魯營召開告別記者會。此子甫開始便哭成淚人，幾經艱難才表示已盡一切努力留隊，卻因西甲工資帽不情願地結束在母會的廿一年生涯。雖然有傳其父親和律師團隊同日在法國與巴黎聖日耳門洽談合約細節，但這名三十四歲射手強調，自己未決定去向。 上周四，巴塞宣佈未能和美斯續約，結束二十一年賓主關係。這名為母會攻入六百八十二球成隊史入球王的阿根廷前鋒，周六先在家裏舉行告別派對，跟碧基等隊友說再見，翌日再在魯營球場公開道別。 穿起深藍色西裝的美斯甫進場已忍不住痛哭，聲淚俱下表示：「我和家人都以為會留下來，我已經盡了一切辦法爭取繼...

2021-08-09