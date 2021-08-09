入行20年的張敬軒除了早前獲粉絲重金在郵輪上租LED廣告板祝賀外，今次歌迷再於中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣的巴士站租燈箱廣告，賀軒仔入行20周年。前晚軒仔完成太極樂隊的演唱會嘉賓任務後，便趕往各個巴士站秘密拍攝短片，由於有不少粉絲聞風而至，最後為了不想拍攝內容曝光，忍痛地即場腰斬拍攝計畫，隨後軒仔在社交網貼出一張在廣告牌現場打卡的照片，以英文留言表示：「感謝各位，但再一次：唔好嘥錢！」此外，軒仔透露在荃灣有一個5000呎的倉庫，用作存放家具及粉絲的禮物，又宣佈會在自己的家鄉廣州及香港，分別設立歌迷活動中心。