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《超感應學園》台灣首播 姜濤出浴戲堅持不露點

2021-08-09 列印
■姜濤與Anson Lo又合體演出。
■姜濤在首集《超感應學園》已有出浴鏡頭，但不肯露點。
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　　由姜濤、蔡凡熙及劉奕兒主演的港、台合拍校園奇幻劇《超感應學園》前日於台灣首播，姜濤在家開Live睇首播，其間一度側躺在牀上形成「女友視角」。劇中姜濤首次挑戰沖涼戲，首集便播出他與同學在宿舍共浴的鏡頭，不過他沒有騷肌，短短兩分多鐘的沖涼戲只露肩及手臂，姜濤解釋：「太晚了！拍攝前練沒有用，我當下覺得還是專心『遮點』比較實在。」

　　首播日台灣八大電視在社交平台上載他與MIRROR兄弟盧瀚霆（Anson Lo）合唱的片尾曲《愛不作聲》MV，MV中兩人在天台玩耍聊天，而昨日姜濤、Anson Lo一起工作，還上載互動影片。



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