木村未打齊針被迫「隔離」 澤村一樹中招停工休養

新冠肺炎疫情在日本演藝圈中一直擴大，曾演出多部大熱日劇的54歲男星澤村一樹宣佈確診。其所屬事務所指澤村前日出現發燒，疲累等症狀，立即接受檢測，並於昨日確診。現在澤村停工休養，事務所指已在內部進行防疫措施，以免疫情擴散。澤村正演出富士電視台劇集《Night Doctor》，同劇的田中圭上月確診，未知兩人的是否有關連。據悉該劇已經拍完，所以對播放並沒有影響。此外，曾與澤村合作過《摘星廚神》的木村拓哉，近日在意大利拍攝外語劇《THE SWARM》，他昨日上載躺在牀上的照片，表示原來意大利的酒店，要有打針證明才能進入健身室及餐廳，但他稱也有別的事情可以做，看來木村仍未打齊兩針。