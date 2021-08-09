﻿內地爆紅 賺完人仔做「跟得男友」 馬志威陪女友買花 攬實摸面仔

由模特兒轉型演員的馬志威（Edward）入行9年，35歲的他去年終憑內地劇《三十而已》而人氣急升，微博粉絲人數暴增至逾229萬，除了狂接劇集、電影及綜藝節目外，高大靚仔的他更成為時尚品牌活動的新寵兒。在《三》劇中，扮演「渣男」的Edward周旋於江疏影與高海寧之間，然而現實卻完全相反，他與圈外女友Moireen拍拖8年多仍舊恩愛甜蜜，非常專情。早前Edward回港即化身「跟得男友」頻頻陪女友買花，其間仲手多多，忍唔住摸吓對方面珠仔又攬到實，愛得真黐纏！近年主力在內地發展的馬志威，早前回港夥鄧麗欣（Stephy）拍攝電影《12日》，雖然戲中又是艷福無邊，但私下專一又傳統的他，曾於訪問中向女友Moireen大派定心丸，表明已有結婚打算。據悉，Moireen是余文樂潮牌服飾的開國功臣，Edward亦早已融入其圈子，2017年更拍住拖出席余文樂的澳洲婚禮。難得留港唔使開工，早前晚上8點半，《頭條日報》記者撞到他陪女友到時代廣場買花。呆等變「化石」Edward好有耐性等Moireen，撳完手機見女友都未搞掂，便獨自到旁邊的Citysuper兜個圈，兜完出嚟女友先啱啱揀好去排隊畀錢，他惟有再拎部手機出嚟Kill Time，結果一等5分鐘又過去，Edward都悶到變「化石」，眼定定企喺花店呆等，最終Moireen返嚟捧住盆乒乓菊，並雙雙到地面搭的士返屋企。事隔一排，兩人再次現身同一舖頭買花，當日晚上近9點，Edward又係企喺花店旁，同一甫士同一動作覆Message，而女友就忙於揀花及埋單。互相攬摸搣所謂久別勝新婚，今次Edward則熱情得多，當Moireen畀完錢回來等攞花時，身高一米八的他即向嬌滴滴女友撒嬌，先是從後搭實對方膊頭狂搖，接着又伸手摸面珠仔；之後，Edward更忍唔住將Moireen拉向自己心口，欲以雙手攬實對方，但未知是否見商場人來人往，Moireen即嗌唔好，聽話男友秒速鬆開手。大約10分鐘後，Edward捧住一束超過半個身高的鮮花，雙雙步行到Lift口回停車場取車，其間仲輪到Moireen多手喪搣男友背肌。採訪：梁志明