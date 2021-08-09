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﻿內地爆紅 賺完人仔做「跟得男友」 馬志威陪女友買花 攬實摸面仔

2021-08-09 列印
又攬又摸 ■等店員包裝鮮花期間，Edward忍唔住又搖又摸女友，之後索性一擁對方入懷。
﻿內地爆紅 賺完人仔做「跟得男友」 馬志威陪女友買花 攬實摸面仔
﻿內地爆紅 賺完人仔做「跟得男友」 馬志威陪女友買花 攬實摸面仔
專一男友 ■Edward與拍拖8年多的圈外女友Moireen非常恩愛，他更直言視對方為結婚對象。
化身花童 ■Edward幫細細粒女友捧住紮半個人咁高的鮮花，驟眼睇好似《這個殺手不太冷》。
狂搣背肌 ■等Lift時，Moireen不停搣男友背脊。
揸車咬手 ■Edward做完「咕喱」做「柴可夫」，仲單手揸車邊咬手指，隻手有冇消毒㗎？
變望女石 ■另一日又陪女友去買花，由揀花到畀錢，Edward都等到雙目無神變「化石」。
護花使者 ■Edward陪女友買完花，便雙雙步行到商場門外截的士返屋企。
渣男爆紅 ■Edward去年憑內地劇《三十而已》飾演「渣男」而人氣急升。
融入圈子 ■Moireen是余文樂自家潮牌的開國功臣，後者在澳洲行禮時，她與Edward也有到場見證。
拍拖放狗 ■余文樂留台期間，愛犬Rocco由Moireen代為照顧，閒時又跟Edward一起放狗。
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　　由模特兒轉型演員的馬志威（Edward）入行9年，35歲的他去年終憑內地劇《三十而已》而人氣急升，微博粉絲人數暴增至逾229萬，除了狂接劇集、電影及綜藝節目外，高大靚仔的他更成為時尚品牌活動的新寵兒。在《三》劇中，扮演「渣男」的Edward周旋於江疏影與高海寧之間，然而現實卻完全相反，他與圈外女友Moireen拍拖8年多仍舊恩愛甜蜜，非常專情。早前Edward回港即化身「跟得男友」頻頻陪女友買花，其間仲手多多，忍唔住摸吓對方面珠仔又攬到實，愛得真黐纏！

近年主力在內地發展的馬志威，早前回港夥鄧麗欣（Stephy）拍攝電影《12日》，雖然戲中又是艷福無邊，但私下專一又傳統的他，曾於訪問中向女友Moireen大派定心丸，表明已有結婚打算。據悉，Moireen是余文樂潮牌服飾的開國功臣，Edward亦早已融入其圈子，2017年更拍住拖出席余文樂的澳洲婚禮。難得留港唔使開工，早前晚上8點半，《頭條日報》記者撞到他陪女友到時代廣場買花。



呆等變「化石」

　　Edward好有耐性等Moireen，撳完手機見女友都未搞掂，便獨自到旁邊的Citysuper兜個圈，兜完出嚟女友先啱啱揀好去排隊畀錢，他惟有再拎部手機出嚟Kill Time，結果一等5分鐘又過去，Edward都悶到變「化石」，眼定定企喺花店呆等，最終Moireen返嚟捧住盆乒乓菊，並雙雙到地面搭的士返屋企。事隔一排，兩人再次現身同一舖頭買花，當日晚上近9點，Edward又係企喺花店旁，同一甫士同一動作覆Message，而女友就忙於揀花及埋單。

互相攬摸搣

　　所謂久別勝新婚，今次Edward則熱情得多，當Moireen畀完錢回來等攞花時，身高一米八的他即向嬌滴滴女友撒嬌，先是從後搭實對方膊頭狂搖，接着又伸手摸面珠仔；之後，Edward更忍唔住將Moireen拉向自己心口，欲以雙手攬實對方，但未知是否見商場人來人往，Moireen即嗌唔好，聽話男友秒速鬆開手。大約10分鐘後，Edward捧住一束超過半個身高的鮮花，雙雙步行到Lift口回停車場取車，其間仲輪到Moireen多手喪搣男友背肌。

採訪：梁志明
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