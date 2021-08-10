最初Hey Joe Trio只想送首歌給恩師Gary，將歌曲交給監製C.Y. Kong後認為很有意思，於是搵來Dash合唱，黃丹儀亦參與編曲，成員Patten說：「好似一首歡送會嘅歌，用我哋嘅力量畀Gary最大嘅祝福。」提到跟Gary回憶，Dash踢爆Sam為了未能跟Gary單獨合照耿耿於懷，Sam說：「我加入時間唔係好長，得兩年，同唐生經歷亦都唔多，收到消息嗰刻都feel到身邊嘅人應該會唔開心……（喊）」Joe補充：「好多人一齊合照就有，冇諗過淨係我哋幾個去影合照。」Dash安慰他們，「合照呢樣嘢好物理，但係你哋寫得歌詞講回憶最緊要，（黃：回憶裏再會面）你哋有呢個諗法係遺憾，應該慶幸人生歷程遇到過Gary，所以唔需要太介懷。」
當同Gary講Bye Bye
Mr.出道以來，Gary一直是樂隊御用監製之一，Dash跟Gary回憶亦不少，他亦視對方為恩師，「我好慶幸好耐之前Gary將佢Studio後備鎖匙畀咗我，嗰時覺得冇乜嘢，攞住條鎖匙點解會咁難受，因為條鎖匙係代表咗一種信任，幾個成員淨係畀我，引發我好多災難性嘅傷感，因為嗰條鎖匙加埋佢太太令我覺得唔可以再係咁崩潰落去。」跟Gary合作20多年的黃丹儀，提到老拍檔仍不時忍不住喊，「其實都多謝佢哋（Hey Joe Trio），畀個機會我同Gary講Bye Bye，發生事幾個月都搵唔到一個方法宣洩，C.Y. Kong叫我幫手執呢首歌個琴，最初唔知個背景係送畀佢，彈彈吓認真聽到份歌詞，冇辦法就崩潰，我呢段琴當係同佢最後講Bye Bye嘅message。（邊彈邊喊？）喊呀！無數次，之後再聽番佢哋錄完之後一路流淚，聽到不下幾十次都會喊。」