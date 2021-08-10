  • 2021年8月10日 星期二
  • 28º
  • 92%
熱門： 東京奧運李靜李慧詩全紅嬋李居明

日報新聞 > 娛樂

與Dash黃丹儀送《最耀眼》別恩師 ﻿Hey Joe Trio﻿﻿提唐奕聰爆喊﻿

2021-08-10 列印
■黃丹儀、Dash@Mr.和Hey Joe Trio希望送《最耀眼》給Gary作道別。
■五人提到Gary時，仍難免傷感。
■Sam提到未能跟Gary合照時，一度爆喊。
■Hey Joe Trio（左起）的Sam、Patten、Joe認為Gary的教導已入血，自然融入他們的創作上去傳承落去。
■拍《最耀眼》在Gary的Studio取景，除了Hey Joe Trio和Dash，黃丹儀和C.Y. Kong（後排中）也有到場。
■Patten和Joe跟Gary合照都是一大班人。
■在Studio拍MV時，勾起Hey Joe Trio和Dash對Gary不少回憶。
Previous Next

　　已故太極樂隊成員唐奕聰（Gary）於今年3月2日因心臟病發逝世，他跟黃丹儀和C.Y. Kong組成公司的旗下樂隊Hey Joe Trio最近推出新歌《最耀眼》，向恩師Gary作最後道別，搵來Dash（譚健文）@Mr.合唱，黃丹儀亦有份監製。雖然作品走輕鬆路線，但五人訪問時提到Gary仍難掩傷感，Hey Joe Trio成員Sam為了一張相更一度爆喊。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：Jair [email protected] De Lotus（Joe）

　　最初Hey Joe Trio只想送首歌給恩師Gary，將歌曲交給監製C.Y. Kong後認為很有意思，於是搵來Dash合唱，黃丹儀亦參與編曲，成員Patten說：「好似一首歡送會嘅歌，用我哋嘅力量畀Gary最大嘅祝福。」提到跟Gary回憶，Dash踢爆Sam為了未能跟Gary單獨合照耿耿於懷，Sam說：「我加入時間唔係好長，得兩年，同唐生經歷亦都唔多，收到消息嗰刻都feel到身邊嘅人應該會唔開心……（喊）」Joe補充：「好多人一齊合照就有，冇諗過淨係我哋幾個去影合照。」Dash安慰他們，「合照呢樣嘢好物理，但係你哋寫得歌詞講回憶最緊要，（黃：回憶裏再會面）你哋有呢個諗法係遺憾，應該慶幸人生歷程遇到過Gary，所以唔需要太介懷。」



當同Gary講Bye Bye

　　Mr.出道以來，Gary一直是樂隊御用監製之一，Dash跟Gary回憶亦不少，他亦視對方為恩師，「我好慶幸好耐之前Gary將佢Studio後備鎖匙畀咗我，嗰時覺得冇乜嘢，攞住條鎖匙點解會咁難受，因為條鎖匙係代表咗一種信任，幾個成員淨係畀我，引發我好多災難性嘅傷感，因為嗰條鎖匙加埋佢太太令我覺得唔可以再係咁崩潰落去。」跟Gary合作20多年的黃丹儀，提到老拍檔仍不時忍不住喊，「其實都多謝佢哋（Hey Joe Trio），畀個機會我同Gary講Bye Bye，發生事幾個月都搵唔到一個方法宣洩，C.Y. Kong叫我幫手執呢首歌個琴，最初唔知個背景係送畀佢，彈彈吓認真聽到份歌詞，冇辦法就崩潰，我呢段琴當係同佢最後講Bye Bye嘅message。（邊彈邊喊？）喊呀！無數次，之後再聽番佢哋錄完之後一路流淚，聽到不下幾十次都會喊。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd