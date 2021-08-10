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余逸思怕變「倉底貨」

2021-08-10 列印
■余逸思（右）和沈殷怡以水着亮相。
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　　余逸思（Yoshi）和沈殷怡（Shirley）昨以水着出席公開活動。

　　談到同門ViuTV組合MIRROR廣告及演唱會吸金力強勁，有望令ViuTV的業務轉虧為盈，問可會擔心公司將資源投放在他們身上？Yoshi坦言較驚《全民造星IV》發掘的女團，問道有否覺得受威脅？她直言：「有，聽聞參賽者年齡介乎18至22歲，是有擔心的，加上我主力是在需要新面孔的綜藝節目，怕我會變成倉底貨！」



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