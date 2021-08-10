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沈卓盈愛聞兒子腳仔

2021-08-10 列印
■沈卓盈與7個月大的BB仔，合作拍攝廣告。
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　　沈卓盈在今年5月誕下麟兒Jayden，早前以最佳狀態拍攝廣告。沈卓盈在坐月期間有擔任直播工作，亦很期待和享受「出關」開工。

　　沈卓盈見到這次的合作拍檔、7個月大的BB仔，即母愛滿瀉兼非常雀躍！已有湊BB經驗的她拍攝時玩得開心外，過程亦相當順利。沈卓盈談到自己的寶貝仔時，自爆特別愛聞兒子的腳仔，老公則喜歡錫兒子的額頭，她最難忘是初時會經常和老公爭住要抱兒子呢！



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