美國女星珍妮花安妮絲頓日前接受雜誌訪問時表示，已跟無打疫苗和拒絕透露有否打疫苗的朋友停止聯絡，指為無打疫苗的人感羞恥，其言論即惹來爭議，有網民反駁：「如果認為疫苗有效，就已經受到保護，為甚麼還要管身邊的人有沒有打？」珍妮花則表示：「如果你感染了，還是有可能把它傳染給我，雖然我不會住院或死亡，但可能會傳染給無打疫苗的人，我不想為他們的生命帶來危險。」英國樂隊Queen的74歲結他手Brian May跟珍妮花可謂同聲同氣，他近日受訪提到殿堂級結他手Eric Clapton，指視對方為英雄，但他不認同Eric反對打疫苗，Brian更暗寸反對疫苗者是怪人。