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ANSONBEAN廣告接唔停 「萬歲」答謝團隊

2021-08-10 列印
■ANSONBEAN在新廣告中慘被欺負。
■ANSONBEAN與「最美星二代」林愷鈴合作。
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　　《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）正式出道後隨即成為廣告界新寵，他在最新廣告中與被形容為「最美星二代」的林愷鈴合作，平日活力十足的他反過來被女仔保護，更慘被小朋友欺負。

　　提到成為了廣告界新寵，ANSONBEAN感謝客戶的愛戴，問他還想接拍甚麼類型廣告？他想也不想便說想拍遊戲廣告。收入愈來愈多，ANSONBEAN在拍攝工作經歷第一次「萬歲」答謝團隊，平日跳跳紮、只有二十歲的他原來也有暖男一面，但暫時未想到買甚麼禮物獎勵自己。



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