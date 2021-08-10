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可宜嫁甲一籃球員 婚後盡快生B

2021-08-10 列印
■可宜與鄭錦興前晚的婚宴，約有180名賓客。
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　　混血主播可宜與甲一港隊籃球員鄭錦興前晚舉行婚禮，當晚宴請180名賓客，因疫情需要打齊防疫針才能參與婚宴。可宜表示事前問清楚賓客打針意願，故感到尷尬。

　　可宜透露婚禮原本於去年平安夜舉行，因疫情而延期，雖然遲了8個月，但有更多賓客來臨，又認為可到西貢及長洲度蜜月，若能外出會想去家鄉蘇格蘭。談到愛的宣言，鄭錦興表示一路以來並不容易，過程中歷練好多，將來會更加好。至於造人計劃，可宜與老公鄭錦興均表示想生小孩，希望將來生兩個小孩。



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