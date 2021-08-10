﻿《神奇小子》演蘇媽 由26歲演到46歲 吳君如日喊5公升眼淚 拍到好攰

君如今次演出該片全因好友古天樂相邀，「古仔同我講咗個故仔，我覺得呢個故仔好感人好勵志，同埋係好有治瘉力，就接受呢個挑戰，當時古仔同我講，如果你肯接受呢個挑戰，就要做埋監製，我哋合作咗好多年，由我第一部做監製（《金雞SSS》），佢又支持又主演，佢話『如果你得嘅話就交件事畀你啦，我做出品人，我出錢你就出力啦！』我接受呢個挑戰後，開始同導演埋班。」君如坦承今次做監製跟以往不同，戲裏戲外都有點阿媽feel湊件事出來，「今次好好全部係新人，包括導演都係新導演，演員幾乎都係新演員，我覺得個責任幾好，可以提攜下新人，自己呢個年資好啱同啲新人合作，雖然導演經驗都好豐富，但佢又做埋編劇，有好多嘢成日迷茫咁望住我，所以我個位就係監人製。」
君如形容演蘇媽是個好大挑戰，首先是在年紀上，「我第一個問題問導演，其實蘇媽幾多歲生蘇樺偉，佢話26歲，我覺得咁都好啲，演26歲，我幾驚蘇媽16歲生蘇樺偉，咁我真係一額汗，我點演16歲呀！咁就真係大挑戰，26歲都OK，我可以拿捏番26歲，總之橫跨20幾年，我覺得都OK，啱我嘅年紀一路成長。」年齡問題應付到，但感情戲令君如日日拍到揪心勁攰，「我場場都好攰，場場成日要起伏得好勁，又要成日流眼淚，每日都要流5公升眼淚！我哋真係冇玩過，拍嘅過程同阿炳（演蘇樺偉演員梁仲恆），佢日日去到就喺度跑同埋訓練，我去到又要準備情緒，我哋真係拍完都未傾過偈，唔係好似拍喜劇個氣氛，o依家宣傳先坐埋喺度笑吓咋！」
蘇媽讚君如演得神似
導演尹志文早在8年前已搵蘇媽攞料，雖然蘇媽笑指導演「畀咗7、8年麻煩我」，但其實很渴望電影拍得成，「成日覺得香港地商業為先，個心覺得冇乜機會拍得成，後尾真係知道拍得成，開心到幾晚瞓唔着呀！」蘇媽得知君如參演更加興奮，「第一次見你（君如）仲請我哋食靚嘢！（吳：因為偉仔鍾意食牛扒嘛！）又有得食又有得見面，你知啦天王巨星好多人都想見佢㗎嘛！（最初知君如演？）我真係唔信，第一我年紀大佢咁多，第二佢係天王巨星，要演呢個角色要由後生好師奶型，好普通女人嘅穿着出現喺大個熒幕喎！真係紆尊降貴！」蘇媽又讚君如演得神似，譬如在蘇樺偉4歲時仍未識行一場戲，已令她狂標眼淚，「嘩！我睇到即刻自己諗番晒以前啲嘢，即刻標眼淚，演得真係好似。直情係打落我心肝，扣住我心肝，呢個真係好深刻，呢個位我睇到即刻喊！」
君如睇到蘇媽和蘇樺偉母子關係好，亦慶幸跟囡囡陳是知關係似朋友，讓囡囡多了解她工作令大家溝通更好，「我每次開工話畀佢聽我拍緊部咩戲，我亦都同佢講，你係一個健全嘅人真係好幸福，我成日都有同佢分享，每部戲佢都嚟支持我，佢有嚟探班，次次都叫我畀佢做茄喱啡，今次都有，出咗一秒！（邊個位？）大家自己搵吓啦！佢知道呢套係關於殘障運動員，佢有見過蘇媽，可能蘇媽冇留意，佢係個你（蘇媽）唔會起眼嘅O靚妹嚟。佢啱啱15歲對演戲對我哋拍戲嘅世界都係好奇，所以佢成日都有嚟探吓我班。我會話畀佢聽阿媽做緊乜嘢，尤其是個咁有意義嘅故仔，我話以後你畀心機，我每部戲都會畀一秒你出現，如果你再畀心機啲，我就畀一個字對白你講，我呢個階段都係當佢朋友咁樣相處。（佢對做幕前有興趣？）細路仔實有㗎喎！佢都鍾意自己拍片自己剪，啲細路仔呢個階段實會，但佢都知道呢行好辛苦，（佢有探班就知？）係呀，唔會以為咁易完成一部電影，要經過好多人努力先至畀人見到，佢完全明白，我同爸爸（陳可辛）都係做呢行，實有接觸機會。」
撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致
髮型：Seiko [email protected] Culture（吳君如）
化妝：Midco Chu（吳君如）