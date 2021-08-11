ViuTV前晚推出水上遊戲激戰節目《海陸勁技場》，「娟姐」練美娟、王頌茵、余逸思、陳安立、黃奕晨、李昭南及網絡紅人蘇小小（Zoe）分成兩隊，在泳池中進行比賽，輸贏還是其次，相信一眾男、女觀眾皆被Zoe的E Cup上圍所吸引！Zoe在比堅尼泳衣外穿上背心短褲，但迫爆身材幾乎破衫而出。其中一個遊戲中要在浮牀上跳繩，Zoe甫站上去已大叫：「我畏高㗎！」當她跳繩時，E Cup上圍碧波盪漾，完全震懾觀眾眼球。之後，Zoe又要與陳安立在浮牀上對打，但男方視線和雙手都不敢直接接觸Zoe，最後娟姐頂上，一下子便成功把Zoe推落水。