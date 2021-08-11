張敬軒獲Fans送兩梳蕉勁開心

張敬軒半年未有出席公開活動，昨晚在中環現身，吸引逾二百粉絲到場。軒仔計劃在香港和廣州分別設立歌迷活動中心，香港會址約二千多呎，並已進行裝修，問到投資幾多？他稱是有限數目。活動後，軒仔在IG連出Post感謝Fans。他曾叮囑Fans不要破費，Fans即識做送上兩梳香蕉，連保安也爆笑問：「Why Banana？」而最有創意非「軒公廟」莫屬，軒仔笑言：「好似紙紮舖入邊嘅！」其後又以「遮遮」最愛的麵包為大合照中的Fans遮樣，十分搞笑。