身材豐滿的8號吳穎衡與纖瘦的10號孫伊身形有好大對比，孫伊承認羨慕其他佳麗有曲線身材，但各人有優勝之處，她以腰及腿部取勝。佳麗資料上，她的上圍報稱32B，她笑笑口說：「差唔多，唔好咁嚴格。」追問有沒有報大數？她卻反問道：「B（Cup）唔係最細咩？」另外，17號梁欣娟被指曾在夜總會工作，以及做「小三」破壞人家庭，她強調沒此事，自言清者自清。
準亞姐孫伊Cup數成謎
身材豐滿的8號吳穎衡與纖瘦的10號孫伊身形有好大對比，孫伊承認羨慕其他佳麗有曲線身材，但各人有優勝之處，她以腰及腿部取勝。佳麗資料上，她的上圍報稱32B，她笑笑口說：「差唔多，唔好咁嚴格。」追問有沒有報大數？她卻反問道：「B（Cup）唔係最細咩？」另外，17號梁欣娟被指曾在夜總會工作，以及做「小三」破壞人家庭，她強調沒此事，自言清者自清。
港府五招挺體壇 9.9億建新大樓 張家朗立功體院擴劍擊館
香港運動員在東京奧運收穫一金二銀三銅佳績，其中花劍代表張家朗奪下金牌，全城振奮，政府迅速回應，特首林鄭月娥公佈五大措施，力挺本地體育發展，重點是申請撥款九億九千萬元，加快建設體育學院新設施大樓，特別是...
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涉間諜罪加商人最快今裁決 加漢內地販毒維持死刑原判
遼寧省高級人民法院昨天早上對加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品上訴一案，依法進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持死刑的原判，並依法報請最高人民法院核准...
2021-08-11
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女受害人控安德魯王子性侵 美富豪愛潑斯坦性醜聞發酵
二〇一九年八月在獄中自殺身亡的美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆出的性醜聞有新發展。其中一名女受害人朱弗雷（Virginia Giuffre）周一透過律師入稟紐約曼克頓聯邦法院，...
2021-08-11
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遠眺維港海景 帝峯‧皇殿典雅大廳柔和舒適
大角咀帝峯．皇殿樓齡約11年，步行約4分鐘已可達港鐵奧運站，鄰近亦有商場奧海城等配套。是次為大家推介的高層放盤，面積1118方呎，3房1套房，連工人房設計，裝潢雅致簇新，坐向南方，近望開揚市景，遠眺維...
2021-08-11
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債息突抽升 納指急回落 基建計劃過關 杜指標指破頂
美國參議院通過一萬億美元基建計劃，美股杜指及標指早段曾再創新高，惟美國十年期債券孳息率升至1.336厘，創超過三個星期以來新高，拖累納指由高位回落。美股杜指早段曾升逾百點，高見35268點；標普500...
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世紀轉會敲定 球王入「聖」
美斯登機前往巴黎！這名阿根廷巨星得知其律師團隊與巴黎聖日耳門就合約達成協議後，就在西班牙時間周二中午與太太和三個兒子離開巴塞隆拿的寓所，乘飛機前往法國，並在抵達巴黎後隨時接受聖日耳門的體測和簽約落實交易。據報這支法甲豪門周三便會召開記者會。 當巴塞隆拿上周四宣佈未能與效力二十一年的美斯續約後，其團隊立即與巴黎聖日耳門接觸，後者周日已草擬了一份稅前一百萬鎊周薪（約一千七十萬港元）的兩年合約供此子考慮。美斯的律師花兩日時間審視內容，並釐清肖像權問題和獎金條款後，在周二早上與聖日耳門達成協議。 美斯與太太安祖蓮娜和三名兒子隨即離開巴塞隆拿的寓所，到埃爾普拉特機場登機往巴黎，逾千名...
2021-08-11
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【（不斷更新）消費券周末至醒買】 第1期消費券$2,000周日8.1發放！電子消費券4大平台至筍優惠懶人包＋5類最抵買家電入貨熱點
第1期$5,000消費券當中的$2,000，以電子方式登記的香港市民，最快會在8月1日（今個星期日）就可以正式領取！小編將會一連多個星期的星期五、六等周末時間，不斷更新最新消費券優惠同折扣消息，同大家...
2021-08-07
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社論——商界泵水 運動產業化一定掂
香港運動員在東京奧運會大豐收，取得一金二銀三銅，全城鼓舞，公眾要求推動體育發展之聲，清晰可聞。港府快速反應，昨天公佈五項措施，多方位支援年輕人投身運動事業，奠下基礎，並提供更多前行的門路，但離開運動員全職化、運動產業化，尚有頗大空間，商界是時候出手，投入更多所需的資源。 港府的五大措施，包括撥款九億九千萬元加快興建體育學院新設施大樓、與馬會各出資一半成立三億元「能力提升基金」、民政事務局加強支持學界體育活動、八所資助大學為兼顧學業與運動的學生提供更大求學彈性，以及推動體育成為一項產業，可見港府為力挺年輕人投身運動事業，投入了更多資源，亦從政策上提供更多方便，但單靠官方出手，...
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馬場浮世繪——潘頓打高球行善放閃
今個暑假，一眾騎師雖不可出門旅遊，潘頓卻依然節目多多，他與太太Nicole、長女Roxy和幼子Cash，早前已先後入住香港兩間主題公園酒店，先是入住中環五星級酒店Staycation，數日後前又上載了...
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