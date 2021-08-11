準亞姐孫伊Cup數成謎

15位入圍亞姐佳麗昨日穿比堅尼泳衣在遊艇拍攝，吸引數十途人圍觀，有3位佳麗身體不適缺席，3號林海茵疑穿細一個碼泳衣不慎走光。身材豐滿的8號吳穎衡與纖瘦的10號孫伊身形有好大對比，孫伊承認羨慕其他佳麗有曲線身材，但各人有優勝之處，她以腰及腿部取勝。佳麗資料上，她的上圍報稱32B，她笑笑口說：「差唔多，唔好咁嚴格。」追問有沒有報大數？她卻反問道：「B（Cup）唔係最細咩？」另外，17號梁欣娟被指曾在夜總會工作，以及做「小三」破壞人家庭，她強調沒此事，自言清者自清。