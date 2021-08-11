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上庭改口認非法用藥 河正宇求情盼獲輕判

2021-08-11 列印
■河正宇在法院外被大批傳媒包圍採訪。
上庭改口認非法用藥 河正宇求情盼獲輕判
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　　韓片《與神同行》男星河正宇（原名：金聖勳），去年被爆利用其弟名字，在首爾一整容醫院內非法注射異丙酚，事件爆光後，河正宇否認非法用藥或濫用藥物，今年5月被檢察廳判處付約等值7萬港元的罰款，但法院駁回判決昨日重審。

　　河正宇昨早親自上庭，代表律師指河承認控罪，一改之前否認非法用藥指控，又指河深感後悔及反省。律師求情時更指若何入獄的話，或有很多旗下員工失業，新戲和新劇的相關人士或蒙受巨大損失，希望法院能輕判何；該案將於下月宣判。圖：網上圖片



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