10日激減6磅 全身共減25吋 唐安麒加持鄭杞瑤贏模特兒賽

「凍齡教主」唐安麒、名模馬詩慧、舞蹈總監Sunny Wong及時裝設計師何國鉦擔任《2021亞洲模特盛典香港賽區（FOHK）暨ACE Talent演藝大獎總決賽》評審，結果由鄭杞瑤（Kylie）、徐嘉穎（Daphne）及朱震軒（Ernie）成為香港賽區代表。早前有網民抨擊鄭杞瑤的身形及胸大，令她情緒繃緊抑鬱，上心靈課程後更爆喊，首席評審唐安麒對此感到心痛，故贊助她收身：「心痛她未出道已經要承受這麼多壓力，我鼓勵她要全力以赴參賽，在不斷努力下，頭十天已減去25吋，不足一個月的時間已經成功減去6磅。但瘦身不瘦胸，所以成個身形靚晒，變得更性感亮麗。另她不斷練習唱歌技巧，最終得到Ace Talent亞軍，能代表香港到韓國參賽。」鄭杞瑤還勇奪「完美體態大獎」及「ACE Talent演藝大獎亞軍」，狀態大勇。