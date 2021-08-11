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10日激減6磅 全身共減25吋 唐安麒加持鄭杞瑤贏模特兒賽

2021-08-11 列印
■唐安麒不斷鼓勵鄭杞瑤，更贊助她瘦身療程。
■還未收身的鄭杞瑤好肉感。
■鄭杞瑤成功收身後，充滿自信。
■左起：演藝大獎亞軍鄭杞瑤、冠軍鄭貝及鄭寶，季軍林灝邦。
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　　「凍齡教主」唐安麒、名模馬詩慧、舞蹈總監Sunny Wong及時裝設計師何國鉦擔任《2021亞洲模特盛典香港賽區（FOHK）暨ACE Talent演藝大獎總決賽》評審，結果由鄭杞瑤（Kylie）、徐嘉穎（Daphne）及朱震軒（Ernie）成為香港賽區代表。

　　早前有網民抨擊鄭杞瑤的身形及胸大，令她情緒繃緊抑鬱，上心靈課程後更爆喊，首席評審唐安麒對此感到心痛，故贊助她收身：「心痛她未出道已經要承受這麼多壓力，我鼓勵她要全力以赴參賽，在不斷努力下，頭十天已減去25吋，不足一個月的時間已經成功減去6磅。但瘦身不瘦胸，所以成個身形靚晒，變得更性感亮麗。另她不斷練習唱歌技巧，最終得到Ace Talent亞軍，能代表香港到韓國參賽。」鄭杞瑤還勇奪「完美體態大獎」及「ACE Talent演藝大獎亞軍」，狀態大勇。



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