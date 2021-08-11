﻿14歲入行極速成長 《聲夢》Chantel戒壞習慣 Yumi變時間大師

《聲夢傳奇》一班參賽者人氣勁旺，明晚更舉行畢業演唱會《聲•夢飛行First Live On Stage演唱會2021》，當中除了冠軍炎明熹（Gigi）受歡迎外，奪得亞軍和季軍的姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）一樣迷倒不少粉絲。兩位只得14歲的小妹妹都坦言參加比賽，除了令歌藝有進步，亦令她們在生活上急速成長， Chantel開始戒掉大頭蝦壞習慣，而Yumi亦從中學懂分配時間，雖然TVB講明力捧，但Chantel和Yumi有信心學業和演藝工作兩邊兼顧。比賽完成了一段日子， Chantel和Yumi覺得除了學到歌唱技巧，以及認識了一班同聲同氣鍾意唱歌的好朋友亦相當難得，原來比賽更幫Chantel戒掉壞習慣，「學識點樣照顧好自己啲嘢，唔會周圍唔見，雖然呢樣嘢要再學習，有時仲會有甩漏嘅。（試過唔見啲咩？）電話、銀包、八達通都試過，乜都試過唔見，好搞笑，不過o依家進步緊。我試過擺低咗個電話喺公司，跟住出咗出面做嘢，（鍾：跟住佢就冇得用電話！）係呀！成日冇得用，好彩搵得番，（記得擺邊個位？）唔記得呀！」Yumi一樣在音樂之外亦有所成長，「最大轉變係分配時間，參加呢個比賽都要顧埋學業，啲schedule比較密，有一排仲要考試，嗰時又去到比賽尾聲，最辛苦時候，係有少少壓力，但係好好嘅挑戰，要顧住學業同顧住唱歌兩邊，係個好好嘅學習機會嚟。」仿效韓國女團TVB早前已公佈會力捧一班《聲夢》參賽者，極有潛質的Chantel和Yumi當然不會例外，兩人坦言目前都會以學業為重，Chantel說：「我哋始終都係學生，如果平衡得好嘅話，唱歌同埋學業係可以並存嘅。」Yumi亦好認同，「我覺得學業對我哋嚟講好重要，唱歌一直以嚟係興趣，如果有呢個機會唱歌可以去嘗試，但唔一定要真係放棄學業去追求，如果自己handle得到，兩樣嘢都可以辜負（姚：哈哈！）係兼顧到，哎呀！」對於有指TVB安排她們以女團形式出道，兩人覺得女團或者個人發展都有好處，況且仿效韓國女團，一樣可以有單飛機會。Chantel說：「兩個都係好事，女團可以多啲人陪你，單飛就學識獨立，我自己好需要學識點樣獨立。（鍾：佢係一定要人陪住）佢（Yumi）細過我，但係佢照顧我多啲，唔知點解，所以我係好需要學識獨立。」Yumi說：「女團同單飛各有好處，真係安排咗畀我哋都可以嘗試，可以多方面試吓（好似韓國女團咁間中單飛？）都係。」演戲怕喊唔出講到即將跟其他參賽者一齊拍春青劇，兩人都好期待，因為《聲夢》成員又可以聚首一堂，不過冇演戲經驗的Chantel最擔心演喊戲會應付唔到，「我做唔到喊嗰啲，我可能要等陣先，滴眼藥水再返嚟。同埋我忍唔到笑，你叫我做喊戲忍唔到笑，唔係太好。」反而Yumi對Chantel有信心，「佢好多表情，開心扮唔開心，又識撒嬌咁！」自小做童星的Yumi雖然坦承演戲經驗對參賽都有幫助，但講到再拍劇，她一樣怕自己喊唔出，「細個好容易喊，因為可以諗番起啲唔開心嘅嘢，但o依家我就好開心，個人開始正面，可能喊比較難啲。」講到未來在娛樂圈發展目標，兩人即時變得好成熟。Yumi說：「我冇話一定要似邊個，自己有幾個偶像，容祖兒、鄧紫棋，每個歌手都有佢哋好嘅嘢，唔一定話跳嗰啲舞唱嗰啲歌，喺每個人攞佢哋啲好嘅嘢嚟學習。」一向好欣賞Gigi的Chantel，繼續以對方為學習對象，「如果喺呢個比賽我好欣賞Gigi，佢嗰種唱歌態度係好正確，佢係一定唔會偷懶嘅人，佢一定好努力練習，但我都係好似Yumi咁講，做好眼前嘅嘢先，因為如果唔做眼前嘅嘢，就好似疊上去嘅層層疊咁，冇咗o依家嘅嘢，你一定上唔到去，所以目前做好自己先。」撰文：杜淑霞 攝影：梁有財