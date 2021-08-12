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Jodie現身《自由仁》首映孖賴恩紙牌合照

2021-08-12 列印
■Jodie現身倫敦首映，更與賴恩的紙牌合照。美聯社
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　　新片《爆機自由仁》上周在紐約舉行首映，只有「死侍」賴恩雷諾士及導演Shawn Levy出席，未見視后Jodie Comer，前日Jodie終現身倫敦首映，因她正在英國拍攝《嗜血嬌娃》。今次是Jodie首度擔正荷里活片，之前她只在《星球大戰︰天行者崛起》中客串演Rey的母親。Jodie以一身黑色低胸Jumpsuit示人，並與賴恩的紙牌的合照，二人在戲中譜出一段情；Jodie在受訪片段時稱電影是適合拍拖人士收看。

　　賴恩除了有紙牌外，還透過片段示人，他希望觀眾可以與其角色Guy一樣，做任何事都做足100分。



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