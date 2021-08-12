日本演藝界疫情嚴峻 森山直太朗中招停工

新冠疫苗接種計劃展開五個多月，打針後出現不良副作用或嚴重事故的比率極低，令愈來愈多原本抱猶豫態度的市民，消除了不必要的擔憂，致令近期打針人數維持在高水平，單日平均有六萬多人打針。隨著接種人數增多，出現過敏反應個案亦上升，他們向醫管局尋求評估，卻因個案太多，有人要排期至二○二九年，情況不理想。當局應按個案情況輕重，編排緩急先後，有需要時應向私人診所和醫院求助。 醫管局港島西醫院聯網「疫苗過敏安全門診」共收到八千多名要求評估者，當中四千多人未就診，其中一千多人接種疫苗後出現過敏，由於他們接種第二劑疫苗或不安全，故要檢視是否因疫苗而引致過敏，才可判斷是否適合打第二針。由於過敏有輕...

2021-08-12