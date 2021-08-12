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日本演藝界疫情嚴峻 森山直太朗中招停工

2021-08-12 列印
■森山直太朗證實染疫，他為惹來麻煩而道歉。
■跨性別藝人IVAN透露失去了味覺。
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　　日本疫情仍然嚴峻，演藝界再有藝人確診，45歲男歌手森山直太朗宣佈染疫，其事務所表示他日前出現輕微發燒，其後接受了檢測，昨日證實確診。森山在有病徵開始就沒有離開過住所，現時在家中隔離休養，情況穩定；他已辭演了NHK電視台的音樂節目《Live Yell 2021》，並為工作人員帶來麻煩及令fans擔心而道歉。

　　除了森山之外，跨性別藝人IVAN昨日亦確診，現時在家中休養及隔離，IVAN並沒有發燒，但表示失去了味覺及有咳嗽。早前有多名成員染疫的AKB48，當中有四人已康復，包括坂口里沙、福留光帆、德永羚海、永野芹佳。



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