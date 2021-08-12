鄭欣宜拍新歌MV 慘被輪流虐待

鄭欣宜繼大熱歌曲《先哭為敬》後，再有跳唱快歌《罰你》登場，新歌MV更請來舞台界三位猛人梁祖堯、邵美君及湯駿業演出，他們要以不同方式輪流虐待欣宜。欣宜表示新歌可以反映她叛逆的一面，「由細到大好多人同我講『你唔可以咁、你咁樣唔得』，我曾經試過好努力聽佢哋，但到後尾發現，其實未必要聽佢哋話，跟返覺得適合自己嘅模式去做一件事原來更好，所以呢首歌有少少反映到鄭欣宜自己嘅成長。」在MV中，飾演惡魔廚師的梁祖堯用兩塊麵包夾住欣宜的面，變成「面珠三文治」；至於邵美君及湯駿業，則分別飾演欣宜的無理上司，以及會體罰學生的班主任。