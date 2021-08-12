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周國賢ToNick被歌迷慫恿合體開騷

2021-08-12 列印
■周國賢聲言會不斷入紙，望能在紅館開騷。
■周國賢與ToNick在網上開Live演唱。
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　　周國賢聯同ToNick前晚在網上節目直播演唱，吸引歌迷不停留言叫他和ToNick合作開騷，又追問何時開紅館騷，周國賢表示會不放棄不停入紙。

　　周國賢與ToNick主音恆仔合作電影《一秒拳王》成為好友，他更憑電影成為香港電影導演會頒獎禮「最佳男主角」，周國賢笑言多謝恆仔想到叫他去演，希望日後有更多不同機會。DSE今日放榜，周國賢鼓勵考生不用緊張，坦言當年自己都考得不好，考試非最終目標。ToNick鼓手晨曦笑指大家考得幾差都一定不夠他差，自爆是理大出名史上最低成績畢業生，但一樣活得好好。



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