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肥媽鼎爺最睇唔過眼 後生懶理長者不讓座

2021-08-12 列印
■肥媽、鼎爺及謝雪心等擔任節目嘉賓。
■游嘉欣（中）的擇偶要求比媽咪更高！
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　　肥媽、李家鼎和謝雪心等，昨日擔任TVB（無線）新節目《代溝關注組》嘉賓，肥媽和鼎爺稱和孫兒沒代溝，笑言就算有也不敢出聲！他們認為禮讓及謙卑很重要，最看不過眼是有後生一代見到老人家或孕婦仍不讓座。有指TVB撤回「限廚令」，問到會否再拍飲食節目？肥媽和鼎爺均稱不知道，亦不是由他們決定，鼎爺又笑言與肥媽是砧板上的豬肉！

　　同場的游嘉欣稱和父母有些少代溝，至於自己的擇偶條件是否與父母的意見有不同？嘉欣直言，媽咪說過若她拍拖便要帶男朋友回家「過目」，她自問擇偶要求比媽咪更高，認定是結婚對象才會帶回家。



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