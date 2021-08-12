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天后站月台又唱又跳　陳凱琳自嘲「瘋了」

2021-08-12 列印
■陳凱琳在天后站月台高歌！
■陳凱琳忘我地起舞！
■有網民讚陳凱琳的口罩「好靚」。
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　　陳凱琳（Grace）自2018年初客串演出無線（TVB）劇集《包青天再起風雲》後下嫁鄭嘉穎，先後為老公誕下兩子，不時在社交平台分享生活點滴。日前貼出在家玩行catwalk後，昨日就分享在港鐵站月台又唱又跳的短片！

　　Grace似張舞台搬到港鐵站，身穿黑色透視短裙、束着長馬尾的她在天后站月台上大唱《下一站天后》，還配上自我陶醉的舞姿，除了拍片者外，鏡頭內未見有其他乘客，Grace更發文道「下一站天后」，並標籤「童年回憶」和自嘲「媽媽瘋了」！有網民就錯重點，笑指她的「口罩好靚」；亦有網笑她「so crazy」！



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