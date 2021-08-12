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許廷鏗林二汶揸刀 闖街市學劏豬切肉

2021-08-12 列印
■許廷鏗（右）和二汶（左）拿起豬肉刀學切肉。
■許廷鏗搬沉重的豬殼上肉枱。
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　　許廷鏗早前邀得林二汶，擔任由他主持的ViuTV節目《AH佛真‧惜玩》嘉賓，兩人齊到街市當實習生。自爆從未打過工的二汶，甚至連履歷表亦未填過！

　　許廷鏗和二汶其後到豬肉檔打工，要揸刀學劏豬、斬豬肉及去油花，老闆大讚他們細心及學習力高，二汶就謙虛地說：「最緊要冇搞亂你檔攤！」當日遇到「黑雨」警告，途經客人不多，二汶和許廷鏗更在肉檔前唱歌跳舞自娛呢！



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