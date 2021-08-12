﻿超強學歷 UCL心理學1級榮譽加中大法律博士 港姐王嘉慧老竇 內地擁300幾間傢俬舖

港姐早前公佈28位入圍佳麗名單，近日播出的《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，更破天荒以真人騷形式選出20名參賽者入準決賽。其實今年佳麗不乏高顏值和高學歷參賽者，當中黑馬有上周剛獲得「最佳體態佳麗」13號的王嘉慧（Cathy），《頭條日報》發現Cathy不單父親王亞明是「內地傢俬大王」，擁300多間加盟店遍佈全國，而Cathy本身亦是「學霸」，考入間間名校兼名列前茅，加上考埋健身教練牌，文武兼備，隨時有機會殺入三甲。今年港姐來到49屆，參賽者由19歲到27歲，大部份報稱是學生，不過暫時未見有佳麗成功突圍做焦點，雖然話題性似乎未夠多，但今年佳麗的條件其實唔錯，樣貌、外形同家底齊晒，亦大有人在。王嘉慧（Cathy），除了跟著名導演王家衛同音撞名外，似乎新聞不算多。今年26歲的Cathy，論外形絕對屬參賽者中高分一族，樣子甜美，外形不俗，身高有170cm，公布資料是名碩士畢業生，上周比賽時獲「最佳體態佳麗」訪問時，更透露已考獲健身教練牌。《頭條》查得Cathy所指碩士畢業的課程，就是相當難考入的中文大學法律博士課程。據知，Cathy小時候學業成績已經相當標青，初中成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL：5*成績，考入倫敦大學學院（UCL College）攻讀心理學，期間更獲得1級榮譽及「Dean‘s honour list」，這個榮譽只有成績最前的百分之五學生才可以攞到，而她返港後再攻讀中大法律博士課程，這樣亮眼的學業成績，絕對稱得上為「學霸」。為入娛樂圈鋪路Cathy除了本身有樣有身材兼高學歷外，據知，連家庭背景一樣相當亮眼，父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人。公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，在東莞設有廠房外，加盟店多達300多間，遍佈全國，他更出任位於東莞的「中國家具博物館」館長，對家具歷史亦相當熟識。王亞明除了生意外，亦熱心公益，在港亦有加入「香港善德基金會」出任副主席。Cathy雖然含住金鎖匙出世，據悉她畢業後未有幫手打理家族生意，反而主力做模特兒工作，又學空中瑜伽及考健身教練牌，似乎唔想靠父蔭發展自己事業，難怪她對於家庭背景相當低調，在社交平台近年亦鮮有跟家人合照，主力post靚相及跟工作有關照片，她在港姐公布的志願亦寫到「成為有感染力的演員，對社會作出貢獻，發放正能量」，看來她今次參選港姐是為加入娛樂圈鋪路，不過以她各方面條件，絕對有能力成為三甲人馬。採訪：杜杜