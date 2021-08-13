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子彤今次角色「火車東」好容易發脾氣，情緒波動好大，仲要一嬲就會有痙攣狀況，不過他反而覺得要應付跑步戲更困難，因為每日跑8、9個鐘，但只拍幾分鐘戲，「都好甘㗎！食飯唔敢食好多嘢，阿聰（張繼聰）笑我哋食多啲有得嘔，其實真係驚會嘔，同埋都跑到冇晒胃口，只敢食菜、肉同飯每樣少少，keep住力量頂到就算，跑多幾次真係會想嘔，寧願拍完之後嗰餐食好啲。」
子彤由出道作《點五步》開始參與過不少跟運動有關角色，不過他坦言有機會仍然想拍這些題材，「有人問我驚唔驚定型，只係做到運動員角色，我絕對唔會咁諗，呢個係我優勢，能力範圍內我梗係做盡啦！運動類型電影可以畀唔同層次嘅胡子彤大家睇，好似上次《二次人生》講運動得嚟見到木獨嘅胡子彤，今次就係情緒爆炸嘅胡子彤，趁我仲係做到運動嘅年紀，絕對係一個好好嘅磨練機會，去累積多啲唔同嘅演出經驗。」
如果有機會子彤仲想多拍動作電影，不論專登去學滑板，還是拳拳到肉的打戲一樣無問題，「啱啱睇奧運滑板真係超好睇，好勁！真係冇分年齡，10幾歲至30幾歲運動員都有，畀到時間我練我有信心做到嘅，但預咗一定斷手斷腳。但係演員好玩，就係試到非一般人試到嘅嘢，為咗個角色去學一樣嘢變到精，我覺得幾滿足幾爽皮㗎！我仲想試吓拍套拳拳到肉嘅戲，我o依家都學緊泰拳，遲啲有時間我都好想打一次館內賽，下年30歲前希望可以達成呢個目標。」