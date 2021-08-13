《怒火》大戰子丹 霆鋒唔介意被打傷

名導陳木勝生前執導及監製，甄子丹任監製、動作導演及聯同謝霆鋒主演的英皇電影《怒火》將在港上映。該片中飾演大賊的謝霆鋒和演警察的甄子丹有多場鬥智鬥力戲碼，霆鋒和子丹多次合作，今次的拳腳動作打鬥場面較多，他更特別苦練雙手玩蝴蝶刀！和子丹在《怒火》Ending對打一幕，令霆鋒覺得彼此都有成長。戲中有不少殘忍打鬥招數及浴血場面，霆鋒笑言和子丹亦不想打對方，有一幕他要被子丹扯住，面部在鋼琴鍵上拖行，「子丹知大家靠塊面搵食，導演跟他講：『做啦！霆鋒都唔介意囉！』係會損傷，不過呢部係動作片嚟嘛！」