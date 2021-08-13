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永野芽郁復工露笑容

2021-08-13 列印
■人妻結衣為紀錄片獻聲。
■永野芽郁現身成為傳媒焦點。
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　　日本藝能界近期不停有藝人確診新冠肺炎，上月確診的永野芽郁，日前宣佈痊瘉復工，昨日在東京現身代言活動。頻露燦爛笑容的永野精神奕奕，但看來較前消瘦。

　　另外，閃嫁星野源的新垣結衣亦已復工，她為NHK電視台擔任旁白的紀錄片，將於下周一播出。



圖：網上圖片

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