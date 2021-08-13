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準亞姐姚琰欣挺胸玩滾球

2021-08-13 列印
■姚琰欣玩滾球亦不忘保持笑容。
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　　眾應屆《亞姐競選》佳麗昨日以露臍緊身衫和熱褲，齊拍攝玩滾球外景。

　　7號姚琰欣玩滾球時，挺胸屹籮搶鏡，2號謝雨倩、11號陳美儀、15號陳琳琳及17號梁欣娟均表示有運動習慣，膚色健美的陳美儀自稱黑珍珠，與梁欣娟同樣愛潛水，謝雨倩將會考瑜伽教練牌，也喜歡打保齡。



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