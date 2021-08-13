  • 2021年8月13日 星期五
  • 27º
  • 87%
熱門： 法輪功天橋上水牛下女車神消費券

日報新聞 > 娛樂

高Ling演八歲智商女被讚生猛

2021-08-13 列印
■高海寧與張振朗出席《童時愛上你》拜神儀式。
Previous Next

　　高海寧（高Ling）、張振朗為新劇《童時愛上你》拜神，早前因劇本有問題被高層煞停開拍，高Ling及振朗表示故事大綱沒太大改動，但對白及劇情修改後更精準及感性。

　　高Ling說有好多場戲睇到喊，劇中她因跌親影響腦部，要扮演八歲智商的女孩，振朗大讚她演得生猛。高海寧笑言在劇中要保持高漲情緒比較攰，但少了包袱及負擔，有更大發揮空間。至於除衫騷肌場口，振朗自認是新一代脫星，更笑言拍完《拳王》後不想操肌，見到雞肉都驚。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd