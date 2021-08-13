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簡淑兒煲湯瞓着險釀火警

2021-08-13 列印
■江嘉敏（左）與簡淑兒同屬「地獄廚神」級。
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　　簡淑兒和江嘉敏出席《myTV SUPER星級饌賞《煮戰》前哨賽》活動，二人自爆是「地獄廚神」，分別試過燒着微波爐及煲燶湯！

　　簡淑兒指有次在家中煲湯，未關火就攰到瞓着，第二天才發覺，險些火燒廚房。而男友麥大力有嚐過她的廚藝，她直認輸給廚藝了得的男友，自己主力負責食。江嘉敏曾於《美女廚房》是最低分的三甲之一，去年更試過炸微波爐！她稱當時在家中用微波爐翻熱muffin，豈料三秒鐘突然着火！



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