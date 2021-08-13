﻿TVB投資 曾志偉開綠燈御准 何廣沛食腦Channel 搵ATV阿儀拍微電影

37歲「黃花閨女」薛影儀因為氣質特別而「爆紅」，IG Follower已近3萬，隨便開個Live已有過千人追睇，威力驚人，難怪日日喺IG賣廣告。連TVB藝員都睇中佢，有傳何廣沛同郭子豪及方紹聰（奶仔）開設嘅YouTube頻道「食腦 BrainStorming」，已秘密搵阿儀做女一拍攝頻道的首部微電影，最爆係有關頻道由TVB營運，而有關大計已獲曾志偉開綠燈，兩台共享資源，成件事好勁又好感動！TVB新人事新作風，成個玩法唔同晒，顛覆以往模式，副總曾志偉及創意官王祖藍畀藝人發揮新思維及創意，為電視台創造無限可能。如何廣沛因拍TVB劇《食腦喪B》與郭子豪、方紹聰（奶仔）Friend咗，3人向公司掟橋聯手炮製YouTube頻道「食腦 BrainStorming」玩搞笑吸客。食腦Channel喺5月5號正式「開皮」（官方講法），至截稿日已有2600位訂閱者，而官方IG都有逾6000 Followers。TVB資金營運頻道食腦頻道「開皮」三個多月已上載30條片，包括《一起走過幕後的日子》（威也組、臨時演員組及服裝組）逾7萬瀏覽量及《奶Sir英語教室》Lesson 1至3有逾萬三瀏覽量等，其他片段內容都係借劇集情節嚟抽吓水，惡搞吓。而最新發放嘅《食腦劇場》以「奧運會後遺症」為題材，片段上載22小時只有333次瀏覽量，可能宣傳唔夠有啲可惜。TVB好睇重呢個適合年輕人市場嘅「潛力股」，投放大量資金營運，仲力聘食腦幕後班底製作。阿儀唔識何廣沛據本報得知，食腦團隊經已獲曾志偉開綠燈准許TVB同ATV藝人Crossover，阿儀今次獲邀拍「食腦BrainStorming」微電影非常睇重，劇本一改再改，更加重阿儀戲份做女一，唔排除變成正劇於TVB播放。阿儀接受本報獨家訪問時暗暗歡喜說：「TVB搵都開心嘅！我唔知何廣沛、郭子豪係邊個，我同邊個合作都冇所謂，可以認識吓TVB啲藝人。拍TVB劇都緊張㗎…係囉！拍TVB劇好多人都認得我呢！ （點睇o依家嘅TVB？）我有睇《Think Big天地》、《寶寶大個天》，你哋都有睇《東張西望》？佢哋（節目）都有留意疫情，睇《東張》學到嘢。」阿儀仲教大家，「如果電視睇唔到網上myTV SUPER都睇得返」，真係唔該晒呀儀。阿儀自覺好紅呀阿儀爆紅，IG追蹤人數已近3萬，上星期處女開金口破晒永恆亞視fb View數紀錄，同時間有8700人追看，觀看次數突破60萬！連當事人都話：「我都覺得（紅）呀！其他藝員冇咁高，有咁嘅收視都好突然…如果我係亞姐，我應該攞『最受歡迎獎』、『最具人氣獎』嗰啲。至於入唔入到三甲就要睇表現囉！啲入圍亞姐話唔捨得我，話冇我觀眾唔睇喎。」今年4月，阿儀參加TVB藝訓班未獲取錄，問到TVB要搵返佢拍嘢的感覺係咪好威？阿儀大人有大量說：「都冇所謂！可能嗰日好多人面試只係取錄10幾個。」採訪：方騫平 攝影：譚壹致