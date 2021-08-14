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覺得保錡唔似「賤男」 七仙羽：我估係搞錯

2021-08-14 列印
■七仙羽坦言拍節目的酬勞不及廣告多，但很開心能幫助別人。
■保錡更新社交網，未有提及被舊識唱衰事件。
■Dee出席活動大受Fans歡迎。
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　　玄學家七仙羽昨日出席ViuTV節目《七救星》宣傳活動時，即場為眾嘉賓進行貼金升運儀式。七師傅透露，該節目拍了三個月，感恩導演和監製選中她。

　　屢傳出是非的ERROR成員吳保錡，近日被舊識未有提供證據下，指是「賤男」，七師傅表示不知此事，她指保錡是活潑和陽光男仔，不似賤男，「我估肯定係搞錯，覺得佢幾單純。（你算不算到他有這個劫？）我都唔得閒幫佢算。（幫他化解？）我冇佢嘅八字，等我先看新聞了解件事，再睇吓要唔要打電話問佢。」而保錡昨日更新社交網，分享新相及自彈自唱短片，未有提及被唱衰事件。



　　另外，保錡的隊友何啟華（Dee）昨日出席公開活動，吸引近百Fans捧場兼帶備蛋糕為他合唱生日歌補祝生日！

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