曾樂彤在新歌《拔刺》再度親自填詞，以自身經歷用直白態度跟有缺點愛情說再見，她更自爆歌名本來叫《Bye》，而MV更搵來在劇集《熟女強人》合作過演情侶的朱鑑然演出，兩人再度合作默契十足。提到早前因給自己太大壓力，搞到搲完耳仔再狂搲頭至頭皮損甩頭髮，要暫定染髮，她現在情況已有好轉，因已搵到方法減壓。撰文：杜淑霞 攝影：梁志明 場地：The AIR (The ONE)曾樂彤透露最初寫完歌詞時，打算歌名簡單用《Bye》，「首先係成首歌嘅重點，分手好乾淨只係say個Bye Bye，冇任何解釋同原因，都係我想表達嘅故仔，但後尾點解揀咗《拔刺》，公司純粹覺得《Bye》唔老嚟，online會寫成『Bye曾樂彤』，後尾都覺得啱，每個人其實都試過拮刺，個刺唔係令到你流好多血或者好痛，但令人唔係好舒服，拔咗真係會有身心舒暢感覺，呢首歌都係講呢樣嘢。」她坦言是自己愛情寫照，「有過咁樣經歷，真係學到嘢。」愛上買廚具整兩味講到搵舊拍檔朱鑑然合作，原來曾樂彤早已想邀請他演出MV，「之前都有諗過搵佢，但夾唔到時間，佢今次好有義氣聽到首新歌要男主角，我問吓佢真係得，好開心可以再次合作，本身合作過變咗熟悉啲係好處。今次同個劇完全唔同，上次個劇係好開心，小情侶傻更更咁發生，今次有個鬧交場面，我未試過同佢鬧交，都幾搞笑。佢狀況keep得好好，都係咁高大有型靚仔，性格上都冇乜變化，好樂天好開心，喺度講埋啲無聊嘢咁。」早前因為壓力搞到狂搲頭暫時不能染髮的曾樂彤，訪問當日見她已再染髮，原來搲頭問題已有改善，「嚟緊會再染，都OK真係少搲咗。」她坦言疫情穩定有一定影響，令自己不再杞人憂天，「開頭好擔心好緊張嗰個時期冇咗，反而成日喺屋企專注買廚具煮啲小菜式，研究點樣好快又好簡單食到自己喜歡嘅嘢，時間好快就過。o依家都有剪吓片，同埋同事都會幫手，好似有個助力，之前有太多嘢擔心，會有個無力感，o依家好番啲。」