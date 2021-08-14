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Disney+11月攻港 收費詳情待揭盅

2021-08-14 列印
■Disney+在美國的月費為7.99美元。
■Disney+暫未公佈在港的收費詳情。
■偉仔有份主演的《尚氣》備受影迷期待。
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　　迪士尼昨日宣佈，旗下付費串流平台Disney+將於今年11月在香港及台灣市場上架，宣傳圖片上預告有迪士尼、漫威、彼思動畫和《星球大戰》等戲碼吸客，但暫時未公佈收費詳情，而Disney+在美國的月費為7.99美元（約62港元）。

　　另外，迪士尼主席Bob Chapek前日宣佈，下月2日在港上映、由劉思慕和梁朝偉等主演的漫威新作《尚氣與十環幫傳奇》只會在戲院上畫，與《爆機自由仁》及《永恆族》一樣，不會在Disney+同步上架。



　　《尚氣》日前就公開了多張宣傳海報、角色全名及背景資料，偉仔飾演徐文武、劉思慕演徐尚氣、張夢兒演尚氣的妹妹徐夏靈、陳法拉飾演尚氣的母親映麗、楊紫瓊則演映麗的妹妹映南。映麗的個性獨立，是武藝非凡的隱世高手，映南則是神秘境地大羅內備受尊敬的領袖！

圖：網上圖片

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